Ancora cani maltrattati nel Casertano. I militari del Nucleo Carabinieri Forestali di Marcianise, insieme all’Asl di Aversa, nel corso di un controllo finalizzato a verificare lo stato di benessere e le condizioni in cui erano detenuti alcuni cani presso un fondo recintato in via Vicinale a Villa di Briano hanno scoperto due pitbull detenuti attraverso una corta catena in ferro in un box di fortuna aperto su un lato e coperto da pannelli coibentati; 2 Dogo Argentini detenuti in un altro box; 2 American Staffordshire Terrier detenuti ognuno in un box e un Pastore Tedesco detenuto in un altro box. Tutti i cani sono risultati privi di cibo ed uno dei pitbull era stato oggetto di conchectomia bilaterale (taglio dei padiglioni auricolari), pratica vietata in Italia dalla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Il detentore dei cani è stato denunciato in stato di libertà per i reati di maltrattamento e di detenzione di cani in modalità incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Tutti i cani sono stati sequestrati ed affidati in custodia ad una struttura autorizzata.