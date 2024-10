I militari dei Nuclei Carabinieri Forestali di Marcianise e di Vairano Patenora hanno svolto congiuntamente diversi controlli volti a verificare il rispetto della corretta commercializzazione del pane in luoghi diversi dalla produzione laddove risulta obbligatorio il preconfezionamento, in base alla vigente normativa regionale, per motivi di tracciabilità e per scopi igienico-sanitari. I controlli hanno permesso di acclarare in distinti tre punti vendita, uno in comune di Alife, uno in comune di Piedimonte Matese ed uno in comune di Vairano Patenora, delle partite di pane vendute allo stato sfuso, per un quantitativo superiore ai 100 chilogrammi, dove è d’obbligo il loro preconfezionamento con pellicola trasparente per alimenti. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo delle partite di pane irregolari ed hanno inflitto a ciascuno dei rispettivi titolari una sanzione amministrativa di 2000 euro.