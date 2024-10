Aveva acquistato un ingente quantitativo di eroina via posta ma è stato beccato dai carabinieri ed è stato arrestato. E’ accaduto a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, dove un 45enne di Lacco Ameno è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato ieri dai militari in perlustrazione nella zona della Fundera, alla guida di un furgone: sul sedile lato passeggero c’era un pacco postale di cui era il destinatario. Quando gli uomini dell’arma gli hanno chiesto “Cosa hai comprato di bello?” il 45enne ha risposto senza esitazioni: “Maresciallo nel pacco c’è tanta droga. L’ho appena ritirata e l’ho pagata 5mila euro”. Nel pacco c’erano davvero due confezioni di eroina, per un peso complessivo di 150 grammi il cui valore di rivendita può arrivare anche a 30mila euro, considerando che una dose di eroina da 0,2 grammi sull’isola viene venduta a 40 euro. I 150 grammi ritrovati nel pacco postale corrispondono indicativamente a 755 dosi, sempre se la sostanza stupefacente non venga tagliata ulteriormente. I carabinieri hanno perquisito anche l’abitazione del 45enne trovando e sequestrando un bilancino di precisione, 400 euro in contanti tutti in banconote di 5 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga; sequestrati inoltre anche lo smartphone e un computer portatile.