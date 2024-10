Eccellenza, Principe fa sognare il Pomigliano: terza vittoria di fila

Il Pomigliano vince ancora tra le mura amiche del Gobbato, ed inanella la terza vittoria consecutiva della stagione. I granata di mister Rea affrontano a viso aperto la sfida con il Sant’Anastasia e grazie al gol di Principe allontanano la zona calda e si rilanciano per la corsa ad un posto nei play-off.

PRIMO TEMPO – le due squadre non si risparmiano fin dai primi minuti. Al 6′ la prima occasione è dei padroni di casa, con un incursione centrale di Grande che pesca poi Siciliano al limite dell’area, con il capitano granata che prova a sorprendere l’estremo difensore anastasiano Landolfi con un tiro a giro che il numero 1 ospite riesce a bloccare. Il Sant’Anastasia risponde dopo appena un giro di lancette, con un tiro di Xheleshi, che Bellarosa para senza problemi. Bella azione del Pomigliano al 11′ di Siniscalchi che si allunga fino alla linea di fondo per poi saltare un avversario ed entrare in area, l’ultimo tocco non è però fortunato, e la difesa ospite riesce ad allontanare il pericolo. Prova ancora a rispondere subito il Sant’Anastasia con l’incursione in area di Onesto, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Gli ospiti provano ad imporre il proprio gioco, affacciandosi due volte nell’area pomiglianese, ma in entrambe le occasioni la retroguardia granata fa buona guardia. La partita si sblocca al minuto 26 sugli sviluppi di un angolo magistralmente calciato da Siciliano, nella bagarre in area svetta più in alto Principe che insacca alle spalle di Landolfi e porta i granata in vantaggio. Dopo l’1-0 il canovaccio della gara si sposta maggiormente sul piano fisico. Al 36′ buona occasione per il pareggio ospite, con un cross di Xheleshi che mette Iadelisi a tu per tu con Bellarosa, il tiro del numero 7 anastasiano finisce però alto sopra la traversa. E’ questa l’ultima occasione degna di nota della prima frazione, con le squadre che vanno a riposo dopo 2 minuti di recupero con il Pomigliano in vantaggio di misura.

SECONDO TEMPO – la ripresa si apre subito con un episodio dubbio in area di rigore, con il Pomigliano che chiede il tiro dal dischetto per un fallo su capitan Siciliano che resta a terra dopo uno scontro di gioco, l’arbitro lascia correre. Al 52′ ci provano gli ospiti con un cross di Iadelisi che cerca e trova Bisogno che tira al volo, ma la palla è fuori. al 60′ ancora Bellarosa è abile a respingere un insidioso pallone lanciato in area. Al 62′ occasione per il Pomigliano ancora con Principe, ben servito da Di Prisco, meno fortunata la conclusione che finisce tra le braccia del portiere avversario. Al’ 71 ancora un’occasione per il Sant’Anastasia con Della Curti, ma il tiro è prontamente respinto dalla difesa granata. Nei minuti finali la gara si accende, con il gioco interrotto più volte. Al 78′ un brutto infortunio alla mano occorso a Sirabella dopo uno scontro di gioco, lo costringe ad abbandonare il campo e ad essere trasportato via in ambulanza. Al’ 82 ci provano ancora gli ospiti con Mazzucchiello con un tiro a spiovente che sfiora la parte alta della traversa, con Bellarosa che fa buona guardia. Al 87′ l’ultima grande occasione per il pari ospite con un calcio di punizione dal limite dell’area. il tiro affidato a Califano è però alto. Le tante interruzioni e gli animi accesi portano il direttore di gara a concedere 7 minuti di recupero. In pieno recupero, al 95′ arriva il rosso per il capitano ospite De Siena, per doppia ammonizione. Il triplice fischio sancisce la terza vittoria consecutiva dei ragazzi di mister Rea, nonché il terzo clean sheet di fila per Bellarosa, che non subisce gol da 270 minuti. Pomigliano che affronterà il Micri nel turno settimanale in programma mercoledì 30.

IL TABELLINO

POMIGLIANO – SANT’ANASTASIA 1-0

POMIGLIANO: Bellarosa, Sirabella (78′ Tassiero), Siniscalchi (63′ Viglietti), Granato, Tommasini, Granata, Di Prisco, Cardone, Principe (95′ Piscopo), Siciliano (63′ Liccardi), Grande (70′ Moccia). A DISPOSIZIONE. D’Aquino, Campana, Garofalo, Nelli Tagliaferro. ALLENATORE Felice Rea

SANT’ANASTASIA: Landolfi, De Siena, De Palma, Sgambati, Vivolo, Sepe, Iadelisi (54′ Della Curti), Caiazzo (46′ Califano), Onesto (46′ Mazzucchiello), Xhaleshi (73’Napolitano) , Bisogno (54′ Ramaglia). A DISPOSIZIONE. Pone, Stanzone, Romano, Palladino. ALLENATORE. Gennaro Monaco

ARBITRO: Cristian Catone (Frattamaggiore)

ASSISTENTI: Vincenzo Castropignano (Ercolano), Antonio Acampora (Ercolano).

RETE: 26′ Principe

AMMONITI: Bellarosa, Siniscalchi, Tommasini, Siciliano e Mister Rea (Pomigliano), Caiazzo, Onesto, De Siena (Sant’Anastasia).

ESPULSO: Al’ 95 De Siena (Sant’Anastasia) per doppia ammonizione.

NOTE – Angoli 3-3; recupero: 3′ minuti primo tempo e 7′ minuti secondo tempo.

CLASSIFICA GIRONE A (ottava giornata): Afragolese 20; Castel Volturno e Real Forio 19; Albanova 18; Nola 17; Real Normanna 16; Ercolanese 14; Gladiator 13; Pomigliano e Quarto 12; Portici 10; Sant’Anastasia 9; Sessana 8; Virtus Afragola 4; Frattese, Micri, Montecalcio e Scafatese 3.