Forino, sorpresi a rubare in un castagneto: arrestati in tre

Sono stati pizzicati dai carabinieri a rubare un castagneto a Forino e per questo motivo sono stati arrestati dai carabinieri I militari della compagnia di Baiano hanno notato, nel corso della nottata di due giorni fa, una vettura ferma nei pressi di un castagneto e hanno proceduto al controllo constatando che, oltre ad essere aperta e pronta all’utilizzo, all’interno dell’abitacolo c’erano diversi sacchi di plastica contenenti castagne appena raccolte. Dopo un ulteriore controllo della zona, sono stati individuati nel bosco tre giovani di origine napoletana (tra i 21 e 34 anni), muniti di torce a led di grande potenza, che confermavano di aver raccolto loro, le castagne presenti nell’auto. Con l’intervento di un’altra pattuglia i tre giovani sono stati condotti in caserma per le ulteriori verifiche. Il proprietario del fondo agricolo, nel frattempo avvisato, ha sporto denuncia querela per il furto subito. Il pubblico ministero ha disposto l’arresto dei tre responsabili, fissando il rito direttissimo per la decorsa mattinata, a seguito del quale è stata disposta la misura cautelare con obbligo di firma presso il comando dell’Arma. Inoltre, nei confronti dei tre è stata avanzata anche la proposta per l’emissione del foglio di via obbligatorio e per il 21enne e il 29enne è scattata la segnalazione alla competente Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana.