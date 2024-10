Giornata Mondiale dell’Osteoporosi: Moc e visite gratuite al Moscati

Non solo offrire un’occasione per conoscere le strategie da adottare per mantenere le ossa in salute, ma anche esami strumentali e una visita approfondita per la valutazione della fragilità e della percentuale di rischio frattura e la definizione di un corretto trattamento.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi che si celebra il 20 ottobre di ogni anno, l’Unità operativa di Genetica Medica dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha organizzato, per il 21 ottobre, una mattinata per effettuare controlli gratuiti. L’evento, rivolto a donne in menopausa con comorbilità e/o in terapia con farmaci lesivi per la salute dell’osso o precedentemente fratturate, si svolgerà dalle ore 8 alle ore 12,30 presso l’ambulatorio di Endocrinologia per osteoporosi (Città ospedaliera, settore A, secondo piano), riconosciuto come centro affiliato Siomms (Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro). Per aderire all’iniziativa è necessaria la prenotazione da effettuarsi al seguente link: https://urly.it/311gfm, che sarà attivo dalle ore 8,30 del 15 ottobre e fino alle ore 12 del 17. “I controlli – spiega Gaetana Cerbone, responsabile dell’ambulatorio e curatrice dell’evento – saranno riservati solo a donne che presentano determinate caratteristiche, da indicare sul questionario di adesione somministrato contestualmente alla prenotazione su piattaforma dedicata. Le persone prenotate saranno sottoposte prima a una Moc Dexa lumbar spine e collo femore presso l’Unità operativa di Nefrologia, diretta da Pasquale Zamboli. Quindi, saranno visitate presso l’ambulatorio della Genetica Medica”.

QUANDO

Lunedì 21 ottobre, dalle ore 8 alle 12,30.

DOVE

Città ospedaliera Avellino, Genetica Medica, Ambulatorio di Endocrinologia per osteoporosi, settore arancione, secondo piano.

SERVIZI OFFERTI

Moc Dexa lumbar spine e collo femore – Visita specialistica.

DESTINATARI

Donne in menopausa con comorbilità e/o in terapia con farmaci lesivi per la salute dell’osso o precedentemente fratturate.

COME FARE PER ADERIRE ALLA GIORNATA

Dalle ore 8,30 del 15 ottobre e fino alle ore 12 del 17 ottobre sarà possibile compilare il questionario di adesione digitando il link https://urly.it/311gfm, o inquadrando il QR Code: