Marigliano, inaugurato lo Sportello Amico Gori comprensoriale

È stato inaugurato ieri pomeriggio, in alcuni locali allestiti all’interno del municipio di Marigliano, lo sportello Amico Gori comprensoriale: uno spazio dove è possibile presentare qualsiasi istanza relativa al servizio idrico integrato. Grazie al protocollo d’intesa stipulato tra Gori e le amministrazioni comunali di Marigliano, Mariglianella e San Vitaliano, i cittadini residenti nei tre comuni possono recarsi presso gli uffici il lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 13, al fine di gestire eventuali pratiche in maniera veloce e assistita, grazie alla presenza di personale adeguatamente formato da Gori.

“Gli Sportelli Amico rappresentano un’azione che testimonia la nostra vicinanza ai cittadini. Rispondiamo così anche all’esigenza degli utenti che hanno poca dimestichezza con l’utilizzo dei canali digitali, proseguendo ad estendere questo servizio e a renderlo sempre più presente sui nostri territori” dichiara il presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Intercettiamo le esigenze dei cittadini offrendo risposte in termini di efficienza e di celerità: lo sportello amico Gori sarà al servizio delle nostre comunità che così, oltre alle opportunità offerte dalla nuova tecnologia, avranno un punto di riferimento a pochi passi da casa, un presidio con personale opportunamente formato per supportare gli utenti in tutte le procedure relative al servizio idrico. Ecco perché ci siamo prodigati per favorire l’apertura di un ufficio che tra l’altro, sempre nell’ottica dell’ottimizzazione della performance e della mutua collaborazione con i territori confinanti con il nostro, costituirà un valido alleato per decine di migliaia di persone” dichiara il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa. “Un’importante azione che punta a migliorare la qualità dei servizi offerti grazie al supporto dell’amministrazione comunale verso i cittadini, soprattutto quelli che hanno difficoltà ad utilizzare gli sportelli virtuali” sottolinea il sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo.

“Siamo molto contenti di quest’iniziativa perché la sinergia tra i Comuni rende più agevoli i servizi. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie anche dal punto di vista logistico, allestendo questi uffici in una posizione strategica e facilmente raggiungibile” le parole del sindaco di San Vitaliano, Rosalia Masi. “Oggi viviamo in un mondo sempre più digitale ma c’è una fetta di popolazione che ha bisogno di un luogo fisico in cui confrontarsi e presentare le proprie istanze. Con Sportello Amico noi rispondiamo a questo tipo di esigenza, aggregando i Comuni e Gori e lavorando insieme al fine di garantire un servizio sempre più efficiente” commenta il coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

La Gori ricordache attraverso l’Area Clienti MyGori, presente sul sito goriacqua.com e disponibile anche sotto forma di App per iOs e Android, è possibile effettuare qualsiasi operazione di sportello dal proprio pc, smartphone o tablet. È sempre attivo, inoltre, il servizio di videochiamata, prenotabile dal sito goriacqua.com, che consente di parlare direttamente con un operatore di Gori dal proprio dispositivo.