Napoli, meeting internazionale dei giudici cinofili promosso dall’Enci

Nel Bosco di Capodimonte si terrà nei giorni di sabato 2 e domenica 3 novembre, il meeting internazionale di formazione e aggiornamento dei giudici federali, che si occupano della valutazione dei cani in esposizione e prove organizzate dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci), l’unico Ente riconosciuto dallo Stato Italiano, quale responsabile della selezione e della tutela delle razze canine in Italia, in collaborazione con l’Associazione Club Amatori del Pastore Belga (Capb). In particolare sarà impegnata la struttura della Fagianeria. L’evento vedrà la partecipazione di almeno 30 rappresentanze di diverse nazioni, quali Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna, Belgio, Portogallo, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovenia, Finlandia, Repubblica Ceca, Australia, Danimarca, Croazia, Argentina, Bielorussia, Cipro, Olanda, Svezia, Norvegia, Latvia, Lussemburgo, per una presenza stimata di circa sessanta delegati. Nel corso della sessione di aggiornamento sono previste, all’esterno della Fagianeria – in un’apposita area recintata con totem mobili e non invasivi – alcune dimostrazioni di valutazione delle razze cinofile, alle quali potranno assistere liberamente anche i fruitori del Real Parco. L’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) riconosciuto dallo Stato e fondato nel 1882 ha consentito al nostro Paese di raggiungere, in oltre cento anni di attività, i vertici della cinofilia europea e mondiale. L’Enci riserva particolare attenzione alla valorizzazione e promozione delle razze italiane. Si tratta di 16 razze autoctone e di antica origine, ognuna affascinante e particolarmente interessante sia per la tipica morfologia che per le attitudini naturali ed il temperamento. La selezione ed il loro miglioramento assumono un carattere preminente nell’attività tecnica dell’ente che ne vuole favorire la conoscenza e la diffusione sia in Italia che all’estero.