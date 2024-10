NOLA – Venerdì 25 ottobre, alle 17, un altro importante tassello nell’evoluzione del Vulcano Buono come luogo ideale di intrattenimento prende forma con “The Magical Domes” che si rivelerà al pubblico con l’apertura ufficiale di 4 straordinarie cupole magiche, dove sarà possibile compiere un autentico viaggio nella fantasia. Le strutture ipertecnologiche sono collocate nell’area esterna del Vulcano Buono, precisamente all’ingresso Sorrento. Le cupole saranno le protagoniste di uno spettacolo mozzafiato senza precedenti, dove l’arte dell’artigianato artistico si fonde con la creatività e l’ingegno, nel pieno rispetto dell’ambiente.

UN VIAGGIO NELLA FANTASIA – Sette aree tematiche, 2 in ciascuna delle prime 3 cupole più un’ottava area di 84 mq e alta 8,50 mt che ospita il Teatro Olografico (primo in Europa). In questi ambienti, l’incredibile diventa realtà, superando i confini dell’immaginazione. Un viaggio adatto a tutte le età e soprattutto alle famiglie, tra luci scintillanti, suoni coinvolgenti e colori sgargianti: l’obiettivo è stupire e creare ricordi indelebili che resteranno nel cuore di ciascun visitatore.

LA QUARTA CUPOLA: IL TEATRO OLOGRAFICO – Sono 3 i percorsi emozionanti che culmineranno nel gran finale all’interno del Teatro Olografico, il primo del genere in Europa. Dalla passeggiata in un bosco fatato, all’incontro con Madre Natura nella magica savana, fino a un’incredibile immersione nelle profondità marine, ogni esperienza vissuta nelle cupole magiche sarà unica e indimenticabile. Ma è nella quarta cupola che i sogni prenderanno vita. Qui la realtà aumentata interattiva con ologrammi si combina perfettamente con elementi del teatro tradizionale e la proiezione di immagini tridimensionali che trasportano il visitatore in un’esperienza spettacolare visibile ad occhio nudo senza l’utilizzo di alcun visore. Una magia senza precedenti per abbattere le barriere spazio-temporali, dove gli ologrammi tridimensionali offriranno un’esperienza senza confini.