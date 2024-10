Da alcuni giorni, sulla facciata principale della Reggia degli Orsini campeggiano due drappi che ricordano il 14 aprile 1994, data di nascita del Palazzo di Giustizia, evento cruciale per Nola e per gli altri 33 Comuni dell’hinterland partenopeo, che formano l’affollato Circondario del Tribunale di Nola su cui insiste una popolazione di circa mezzo milione di anime. Quest’anno ricorrono i trent’anni dall’istituzione dell’importante presidio di Legalità. Un tempo pieno perché un’intera generazione di cittadini è vissuta e si è formata guardando all’austera e più vicina Reggia degli Orsini, come il luogo di prossimità in cui si amministra la Giustizia, rispetto allo storico Castel Capuano, sede del tribunale partenopeo. Per questo l’iniziativa di celebrare il trentennale, fortemente voluta e sostenuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola è l’occasione per ricordare e ribadire i valori sempiterni della Legalità e della Giustizia.

“Non si tratta di una mera cerimonia commemorativa, fine a se stessa – afferma il presidente del Consiglio Forense, avvocato Arturo Rianna – ma un importante momento di riflessione, in cui fare memoria attiva del passato, come testimonianza doverosa da lasciare a un futuro sempre migliore e ancora tutto da costruire. Per questo l’Avvocatura vuole ricordare, per dare il giusto tributo e il giusto valore a ciò che è stato fatto finora e coniugare passato e futuro, sempre in un’ottica di miglioramento dell’azione della Giurisdizione”. Un futuro, dunque, che riparte dal passato, analizzando gli errori, ma anche trovando gli stimoli giusti per costruire un avvenire più radioso. “Non è un caso che abbiamo invitato, tra le autorità, i veri protagonisti di questi ultimi trent’anni: i Presidenti del Tribunale e dell’Ordine e i Procuratori della Repubblica che si sono succeduti. In questi giorni di frenetica attività organizzativa, il mio pensiero è andato anche idealmente ai numerosi Magistrati e ai Sostituti che sono stati a Nola, spesso all’inizio della carriera, che hanno poi portato il proprio bagaglio di esperienza maturato qui in altre sedi ritenute più prestigiose e ambite. Vorrei – auspica il presidente Rianna – che nel prossimo decennio il Tribunale di Nola possa essere scelto come sede “di permanenza” e non più “di passaggio””.

La storica legge istitutiva del Tribunale di Nola è la n. 125 del 1992. Per la cronaca, nella stessa giornata fu approvata anche la legge n. 126 che istituiva il secondo tribunale metropolitano di Napoli, quello di Torre Annunziata. La proposta di legge per l’istituzione del Tribunale di Nola, sottoscritta da 24 parlamentari, fu approvata alla fine della X Legislatura della Repubblica, quasi in extremis, considerato che si sarebbe chiusa pochi mesi dopo il completamento dell’iter legislativo di approvazione. Il disegno di legge ottenne il prima via libera il 16 luglio 1991 dalla Commissione giustizia della Camera e l’8 gennaio 1992 ebbe l’ok dalla Commissione Giustizia del Senato. L’approvazione definitiva avvenne un mese dopo, l’11 febbraio 1992, alla Camera da parte della Commissione giustizia riunita in sede legislativa. L’inaugurazione si sarebbe dovuta tenere il 12 ottobre 1993 ma fu rinviata l’apertura dell’ufficio al 14 aprile 1994, per consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione della Reggia degli Orsini, scelta dal Consiglio Comunale di Nola come sede provvisoria (per soli 5 anni) dell’ufficio giudiziario, in attesa del restauro della Caserma Principe Amedeo, che sarebbe dovuta diventare la cittadella giudiziaria di Nola. Da allora, di lustri, ne sono trascorsi già sei.

Sabato prossimo, nella giornata in cui si ricorda un traguardo così importante e ricco di significato, lo sguardo sarà rivolto al passato ma automaticamente spinge a guardare avanti, alle sfide che attendono chi amministra la Giustizia in questo difficile territorio. “È una ricorrenza importante per la Giurisdizione, che ha visto nei decenni aumentare i carichi di lavoro e ha visto impegnati Avvocati e Magistrati, giorno dopo giorno, ad affermare l’alto valore civile e il senso di giustizia nel territorio del Circondario del Tribunale di Nola – afferma il Consigliere Tesoriere del Coa di Nola, avvocato Aldo Maione, co-organizzatore dell’evento -. In questi ultimi 30 anni abbiamo superato difficoltà e criticità e sono certo che anche in futuro ne affronteremo e supereremo delle altre. Ci sono state sfide importanti come il susseguirsi frenetico delle riforme che è stato possibile adeguare e rendere efficaci solo grazie alla grande armonia e rispetto e collaborazione che si è avuta tra Avvocatura e Magistratura. Mantenendo questo collegamento, sono fiducioso che anche nel futuro saranno raggiunti ottimi risultati per il buon funzionamento della Giustizia. Spero che non sia più una chimera la Cittadella giudiziaria a Nola, che risolverebbe l’annosa carenza di spazi, grazie alla maggiore economicità ed efficienza che scaturirà dall’avere un’unica sede Giudiziaria e magari accompagnata al completamento delle piante organiche, anche dei Giudici di Pace, al fine di soddisfare pienamente le istanze della collettività».

Molto articolata e suggestiva l’ambientazione che è stata creata in occasione del Trentennale: con l’imponente struttura medievale sede del Tribunale, un tempo palazzo-fortezza, situata vicino ad una porta della città che affaccia sulla piazza intitolata a Giordano Bruno, che apparirà, per un giorno, tanto diversa dal solito eppure, sempre profondamente uguale e conforme al suo ruolo di Ufficio Giudiziario.

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

Sabato 12 ottobre 2014

– ore 09 Santa Messa celebrata nella chiesa del Gesù, piazza Giordano Bruno, Nola .

– ore 10 Coffee Break – Reggia Orsini Cortile centrale

– ore 10.30 Indirizzo di saluto

Avv. Arturo Rianna – Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola

Dott.ssa Maria Rosaria Covelli – Presidente Corte d’Appello di Napoli

Dott. Antonio Gialanella – Procuratore Generale della Repubblica f.f. – Corte Appello di Napoli

Dott.ssa Paola Del Giudice – Presidente Tribunale di Nola

Dott. Marco Del Gaudio – Procuratore della Repubblica di Nola

Avv. Carlo Buonauro – Sindaco di Nola

– ore 11 Interventi dei rappresentanti degli organi istituzionali – Presentazione della pubblicazione “Trentennale Tribunale di Nola” a cura del COA di Nola e della Scuola Bruniana

– ore 13.30 Light lunch Buffet – Reggia degli Orsini – Cortile interno pergola