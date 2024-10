Tragedia a Bacoli: un 43enne di Napoli perde la vita in un incidente stradale. L’uomo viaggiava in moto in via Montegrillo, con una 36enne come passeggera. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, ma sembra che il 43enne abbia perso il controllo del mezzo, finendo a terra e morendo sul colpo. La donna è stata ricoverata all’ospedale del Mare, ma non risulta in pericolo di vita. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.