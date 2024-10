Ha preso a schiaffi la mamma e le ha sottratto le chiavi di casa che la donna rifiutava di dargli, schiacciandole anche il braccio destro in un’anta del portoncino d’ingresso dell’abitazione. È successo a Orta di Atella, in provincia di Caserta: in manette è finito un 44enne, arrestato dai carabinieri. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo, con precedenti per maltrattamenti contro familiari, estorsione in ambito familiare, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, ha litigato con la madre, che peraltro, come raccontato ai carabinieri dalla stessa donna, gli stava preparando la cena che lui avrebbe dovuto portarsi a casa sua, non vivendo più con i genitori. Ma il 44enne voleva le chiavi di casa loro, forse per potervi accedere quando voleva, e le ha pretese dalla madre, che si è però rifiutata scatenando la reazione violenta del figlio. La 63enne ha così chiamato il 112, e sul posto è giunta poco dopo una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sant’Arpino. All’arrivo dei militari, il 44enne stava uscendo dal portone di casa dei genitori, quindi subito dopo è uscita anche la madre dolorante ad un braccio; l’uomo ha continuato ad inveire con la donna, e per bloccarlo è dovuta intervenire una seconda pattuglia dalla stazione dell’Arma di Orta di Atella. La 63enne ha quindi formalizzato la denuncia contro il figlio, che è finito un carcere per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali.