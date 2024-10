Saviano, 17enne gestisce spaccio con quaderno dei conti: arrestato

Un’attività di spaccio in piena regola con tanto di registro per i conti da portare avanti. E’ successo a Saviano e il business illegale dello stupefacente è di un insospettabile: un 17enne incensurato di una famiglia per bene. I carabinieri hanno effettuato il blitz nell’appartamento dove abita il ragazzo e lì hanno rinvenuto e sequestrato – in presenza dei genitori del minorenne – 118 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio, uno spinello, un quaderno con sopra i conti dell’attività illecita e denaro contante in piccolo taglio per 185 euro. Il ragazzo è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.