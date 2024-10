Continua l’attività del tavolo istituito presso la Prefettura con le istituzioni e gli enti deputati al controllo del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha convocato una prossima riunione per il 16 ottobre prossimo. In particolare, anche alla luce della tragedia di ieri, nella quale un operaio ha perso la vita mentre era al lavoro presso il porto di Napoli, il prefetto, nell’esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima, ha reso noto che verranno intensificate le azioni di prevenzione messe in campo che prevedono, tra l’altro, un programma mirato di ispezioni congiunte da parte dell’Inps, dell’Inail, degli Ispettorati del Lavoro e delle Aziende Sanitarie Locali, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed amministrative, fino alla sospensione dell’attività, a carico delle aziende inadempienti. Inoltre, il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha costituito oggetto di specifica circolare prefettizia di sensibilizzazione a tutte le stazioni appaltanti in qualità di enti committenti per i lavori pubblici, nella quale è stato ribadita, tra l’altro, l’importanza fondamentale della prevenzione degli eventi infortunistici.