“Truffa del nipote” davanti all’ufficio postale: arrestato 53enne

Un uomo che parla con un’anziana che si agita a cui le consegna un pacco in cambio di denaro per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura. Alla pattuglia dei carabinieri di Capua, in transito davanti al locale ufficio postale di via Napoli, sono bastati questi pochi indizi per capire che, davanti ai loro occhi, era stata appena consumata una truffa. Postisi all’inseguimento dell’uomo, dileguatosi alla guida di una Fiat Panda, lo hanno raggiunto e bloccato. Ritornati dall’anziana donna hanno appreso che il 53enne, poco prima, l’aveva avvicinata dicendole che il nipote gli aveva ordinato due profumi che avrebbe lei dovuto ritirare pagando la somma di 60 euro, come in effetti aveva fatto. A seguito di perquisizione personale e veicolare, a carico del 53enne, i carabinieri hanno rinvenuto sia la somma di 60 euro nei tagli dalla vittima precisati che diverse confezioni di profumo di scarsissimo valore commerciale, che sarebbero verosimilmente serviti per compiere altre truffe. Dichiarato in arresto, il 53enne verrà giudicato per direttissima.