Sequestrata una villa di 200 metri quadri con piscina nonché un’area di 2000 metri e un grande quantitativo di rifiuti a ridosso della ‘Domus Villa Augustea’, un complesso di strutture di epoca romana, a Somma Vesuviana Sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestali Parco di Ottaviano, ad accertare la realizzazione totalmente abusiva della villa. Il proprietario del manufatto e la ditta esecutrice sono stati deferiti a piede libero perché i lavori sono stati posti in essere in totale assenza di autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche: l’intera è stata sequestrata. In seguito ad ulteriori sopralluoghi in altre aree dello stesso Comune, è stata accertata la realizzazione illecita di altre 3 ville edificate come civile abitazione, 6 piscine e 2 campi da padel, deferendo all’Autorità Giudiziaria altre 12 persone. I controlli hanno interessato anche aree all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, dove sono state scoperte ulteriori attività edili poste in essere in assenza di autorizzazioni edilizie e di nulla osta dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, con conseguenti sanzioni e sequestri.