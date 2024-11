Nola, i Negramaro incontrano i fan al Vulcano Buono

Venerdì 29 novembre, alle ore 17.30 in piazza Capri, appuntamento con il firmacopie dei Negramaro, nell’ambito dell’instore tour che li porterà in giro per l’Italia. Il gruppo salentino, il 22 novembre ha pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo “Free Love”. Chiunque lo acquisterà potrà partecipare all’incontro durante il quale avrà la possibilità di farsi fotografare con gli artisti e farsi autografare il cd.

LE COLLABORAZIONI – L’album “Free Love” contiene dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son, sono gli ospiti presenti nel disco. “Free Love” è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale. “L’umanità sopra ogni cosa, alieni siamo noi, mentre ci allontaniamo dalla nostra natura, quella di stringersi gli uni agli altri, come mani che sanno fare solo questo nella migliore delle loro funzioni, aiutarsi e “co-m- prendersi”, racconta Giuliano Sangiorgi.

IL CONCEPT – “Il concept di “Free love” si esprime attraverso la copertina del disco, che ospita l’opera originale “Narciso” di Jago, scultore italiano definito dal The Guardian “Il nuovo Michelangelo”. L’opera rappresenta l’uomo riflesso in una donna e il suo contrario. Così come nell’opera di Jago, nel disco dei Negramaro c’è una simmetria perfetta di sentimenti. Free love rivendica la libertà di amare se stessi e gli altri, perché amare è un diritto. Amare senza pregiudizi, violenza e discriminazioni. Ogni persona è libera di essere ciò che è, di amare chi desidera. Un modo di amare che non ammette possesso o prevaricazione e che guarda alla diversità come ricchezza.

IL GRUPPO – I Negramaro sono: Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing), Andrea De Rocco (campionatore). Con vent’anni di carriera, la band incarna non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia, che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università. Sono stati la prima band italiana a suonare allo Stadio San Siro di Milano, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e all’Arena di Verona. Il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 9 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 3 docu-film.

IL TOUR LIVE – Il viaggio live dei Negramaro continua. Da settembre 2025 la band tornerà ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour che toccherà tutte le principali città italiane. Negramaro Palasposrt 2025, prodotto da Friends and Partners, sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni di “Free Love”.

LE DATE

27 settembre 2025 Jesolo, Palazzo del Turismo

3 ottobre 2025 Assago (Mi), Unipol Forum

7 ottobre 2025 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

10 ottobre 2025 Torino, Inalpi Arena

12 ottobre 2025 Firenze, Nelson Mandela Forum

14 ottobre 2025 Eboli, Palasele

17, 18 e 19 ottobre 2025 Bari, Palaflorio

23, 24 e 25 ottobre 2025 Messina, PalaRescifina

29 ottobre 2025 Roma, Palazzo dello Sport di Roma

Biglietti disponibili in vendita su tutte le prevendite abituali.