Nella tarda serata di ieri, i carabinieri sono intervenuti in via Ponte di Nola, all’altezza dell’ingresso della zona Asi, per un grave incidente stradale. Francesco Napolitano, 36 anni di Cicciano, alla guida di una Ford Focus SW, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro il guardrail. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, il 36enne è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, e la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione dell’autopsia, al fine di chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto. L’incidente si è verificato intorno alle 22:30.