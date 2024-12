I carabinieri forestali di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi territorialmente competenti, hanno denunciato l’amministratore di una società e la proprietaria di un terreno per il reato di deposito incontrollato di rifiuti, nell’ambito di un’operazione volta alla prevenzione e repressione dei reati ambientali. Le indagini hanno accertato che un imprenditore edile aveva scaricato su un terreno di proprietà di una 30enne rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di ristrutturazione. Tra i materiali abbandonati figuravano porte, infissi, sanitari, tubature in plastica e ferro, oltre a elettrodomestici, poltrone e scaffalature. L’area interessata, estesa per circa 1000 metri quadrati, e i rifiuti depositati senza alcuna classificazione sono stati posti sotto sequestro. I due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per violazioni al Testo Unico Ambientale.