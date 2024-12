I carabinieri delle compagnie Centro e Bagnoli, in collaborazione con il Reggimento Campania, la Polizia Municipale e l’Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei quartieri di Chiaia, Pianura e Bagnoli. A Chiaia, nel cuore della movida, tra i baretti, sono stati denunciati due parcheggiatori abusivi, già sanzionati in passato. Sequestrati anche piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti, con un consumatore segnalato alle autorità. Particolare attenzione è stata riservata ai locali notturni: uno situato in via Gradini Amedeo è stato chiuso temporaneamente per gravi violazioni igienico-sanitarie, sovraffollamento e irregolarità nella tracciabilità di oltre 50 chilogrammi di prodotti alimentari. Ai gestori sono state inflitte sanzioni consistenti. A Pianura e Bagnoli, i carabinieri hanno denunciato otto parcheggiatori abusivi, un 50enne sorpreso alla guida senza patente e un 57enne per contrabbando di sigarette. In un locale di via Augusto Righi, sono stati individuati sei lavoratori in nero, con sanzioni amministrative per il titolare che hanno raggiunto i 36mila euro. Per un supermercato in via Mandela, invece, le carenze igieniche sono costate circa 3mila euro di multe. Sono state controllate oltre 300 persone e quasi 100 veicoli. Le attività, finalizzate alla sicurezza e al rispetto delle norme, continueranno nei prossimi giorni.