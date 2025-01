Autorimesse e parcheggiatori abusivi, 39 segnalazioni a Napoli

Su indicazione del prefetto di Napoli Michele Di Bari sono stati intensificati i controlli della Guardia di Finanza che, negli ultimi due mesi, hanno segnalato 39 persone, tra esercenti di autorimesse e parcheggiatori abusivi. Undici autorimesse sono state sanzionate per occupazione abusiva del suolo pubblico dai finanzieri nella zona di “Borgo Orefici” della città e nei quartieri Porto, Chiaia e Fuorigrotta. Tutte parcheggiavano le auto dei clienti – a cui facevano pagare tariffe tra 6 e 15 euro all’ora – sulle strade pubbliche, in doppia fila o sul marciapiede, occupando anche gli stalli a strisce blu e c’era anche chi per riservarsi lo spazio, delimitava tratti del manto stradale con coni e segnaletiche non autorizzate, intralciando la circolazione di veicoli e passanti. Quasi tutte presentavano irregolarità in materia di registrazione e trasmissione dei corrispettivi telematici e, in qualche caso, la presenza di lavoratori “in nero”. Durante i controlli sono stati anche denunciati 14 parcheggiatori abusivi, uno trovato in possesso di droga e un altro di droga. Lo scorso anno, i reparti del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno individuato e segnalato 121 parcheggiatori, 50 dei quali denunciati all’autorità giudiziaria.