Scoperta inquietante in via Epitaffio a Giugliano. I carabinieri della sezione operativa della compagnia locale, in un terreno, hanno trovato due bazooka e tre bombe a mano. L’operazione ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per sfoltire la vegetazione e ampliare l’area di sopralluogo. La zona è stata messa in sicurezza in attesa dell’arrivo degli artificieri del comando provinciale di Napoli e della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna.