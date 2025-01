Gps svela un’officina del riciclaggio: doppio arresto a Giugliano

Il segnale di un Gps installato su un’auto appena rubata ha smesso di muoversi in via San Francesco a Patria, nel comune di Giugliano in Campania. Il proprietario, non trovando più il veicolo davanti casa, ha immediatamente contattato il 112, fornendo la posizione rilevata. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti rapidamente, trovando l’auto rubata già in parte smontata e tre persone intente a raccoglierne i pezzi di ricambio. Alla vista dei militari, i tre hanno abbandonato gli attrezzi e tentato la fuga nelle campagne circostanti. Due di loro, di 30 e 20 anni, sono stati bloccati poco dopo e posti agli arresti domiciliari con l’accusa di concorso in riciclaggio. Sono ancora in corso le indagini per identificare il terzo complice. L’auto “cannibalizzata” sarà restituita al legittimo proprietario, mentre i carabinieri effettueranno accertamenti su tutti i componenti automobilistici rinvenuti nel garage adibito allo smontaggio dei veicoli.