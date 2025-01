Guida su nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento: le novità

Un vademecum sulle somme rateizzabili, sulle modalità di presentazione delle istanze e di pagamento, sugli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza. Arriva sui siti di Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate la guida su “La nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, uno strumento utile a illustrare le novità introdotte, dal primo gennaio 2025, dal decreto delle Finanze del 27 dicembre 2024, in attuazione del decreto legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione. La riforma ha disposto il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione su semplice richiesta dei debiti fiscali, rispetto alle precedenti 72. Si è infatti passati a 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026; 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028; 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029. Se, quindi, il contribuente intende rateizzare una somma pari o inferiore a 120 mila euro (la soglia vale per ogni singola richiesta), è sufficiente che dichiari di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per ottenere fino a un massimo di 84 rate mensili per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026. Per ottenere un numero maggiore di rate, bisogna, invece, che la situazione di obiettiva difficoltà sia documentata. Inoltre, per importi superiori a 120 mila euro l’istanza di dilazione va sempre documentata e può essere concessa fino a un massimo di 120 rate. Dall’area riservata del sito di AdeR (accessibile con identità digitale) è possibile chiedere e ottenere online, dal proprio pc o smartphone, le rateizzazioni su semplice richiesta. La pagina di accesso all’area riservata è raggiungibile anche utilizzando il Qr code disponibile sull’apposito modello di istanza. Agenzia delle entrate-Riscossione ha infine reso disponibile sul proprio sito internet un simulatore che consente di calcolare, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata. Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono presenti tutte le informazioni, la modulistica e form per trasmettere le richieste di rateizzazione. (fonte Ansa)