Migliorare l’accessibilità della spiaggia libera attrezzandola con servizi per disabili per rafforzare l’inclusività dell’offerta turistica. L’Ambito N30, di cui il Comune di Torre Annunziata è capofila, ha partecipato all’avviso pubblico promosso dalla Regione Campania per progetti di turismo balneare inclusivo e accessibile a persone con disabilità. Un progetto, della durata di 24 mesi, che prevede diversi interventi sulla spiaggi pubblica di Torre Annunziata, comunemente conosciuta come “Mappatella”. Realizzazione punti d’ombra e ristoro, serviti da prolungamento mobile alla rampa esistente fino alla battigia, sedie job per consentire la discesa diretta in acqua a persone con mobilità ridotta, servizi con operatori ed educatori per garantire assistenza e informazioni in spiaggia. Questi sono alcuni dei servizi previsti nel progetto che punta a rendere sempre più inclusiva la spiaggia di Torre Annunziata. Tra gli interventi anche la realizzazione di un’info point “Officina del Mare”.

“Con questo progetto puntiamo a far diventare la spiaggia di Torre Annunziata sempre più inclusiva – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Antonio Coppola – Orientiamo il turismo socio sanitario alla soddisfazione dei bisogni di socialità e di salute. Nel progetto abbiamo anche pensato all’attivazione di tirocini turistici della durata di 6 mesi per persone con disabilità e l’attivazione di percorsi ludico-sportivi nel settore velistico e delle regate”. “La spiaggia di Torre Annunziata si candida a diventare litorale con zero barriere, come luogo facilmente accessibile per tutte le persone con difficoltà motorie – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo – oltre a dare una risposta concreta, arricchiamo il nostro litorale con servizi di inclusione che, promossi adeguatamente, possono tradursi in una più ampia offerta di servizi da collegare all’indotto turistico”.