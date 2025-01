Nella notte, a Taurano, un incendio ha completamente distrutto una Fiat Punto parcheggiata in via Cluenzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e i vigili del fuoco di Avellino, che hanno lavorato per domare le fiamme. Sulle cause del rogo sono attualmente in corso accertamenti. Al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi riguardo alla natura dell’incendio. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto.