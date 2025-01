Torre Annunziata, esternalizzati i servizi del cimitero comunale

L’amministrazione comunale di Torre Annunziata ha completato l’iter per l’esternalizzazione della gestione dei servizi cimiteriali, affidandoli a una ditta esterna per i prossimi 24 mesi. Questo passo mira a garantire continuità nella cura e manutenzione di un luogo sacro, offrendo decoro e dignità a chi vi si reca per rendere omaggio ai propri cari. “Con questa scelta – dichiara l’assessore al Cimitero, Daniele Carotenuto – assicuriamo il mantenimento del cimitero comunale, un luogo dove riposano i nostri defunti e dove i cittadini potranno trovare spazi ben curati e manutenuti”. Tra i servizi affidati, per i prossimi due anni, la custodia del cimitero con l’apertura e chiusura dei cancelli, la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni e tutte le operazioni cimiteriali dettagliate nel regolamento di Polizia Mortuaria. Non solo: anche i lavori di pulizia delle aree interne ed esterne, lo smaltimento dei rifiuti, la cura del verde, delle piante e degli alberi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’appalto consentirà alla ditta aggiudicatrice di gestire per conto del Comune tutte le attività previste nel contratto per 24 mesi, con la possibilità di prorogare l’appalto per altri 12 mesi. Il sindaco Corrado Cuccurullo sottolinea l’importanza dell’intervento: “Questo affidamento ci permette di concentrare le energie su interventi strutturali come la ristrutturazione dei servizi igienici, della Chiesa Madre e della Sala Mortuaria. È un traguardo importante per una gestione più efficace e dignitosa del cimitero”.