Accoltellano 19enne, due giovani fermati dopo lite a Castellammare

Sono gravemente indiziati del tentato omicidio di un 19enne i due giovani di 21 anni, originari di Gragnano, fermati dai carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia. I due, durante una lite scoppiata la scorsa notte in via Fratte, nel comune di Castellammare, avrebbero colpito la vittima con alcune coltellate. Una di queste ha raggiunto il torace e spaccato una costola del 19enne che ora si trova ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale San Leonardo di Castellammare ma non è in pericolo di vita. Le indagini dei militari, avviate subito dopo i fatti, hanno consentito di ricostruire l’identità degli aggressori, successivamente fermati e portati in carcere dove sono in attesa dell’udienza di convalida.