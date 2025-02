Air Canada lancia il volo diretto Napoli-Montréal per l’estate 2025

Napoli si apre sempre più al mondo con nuovi collegamenti intercontinentali. Air Canada ha annunciato l’apertura di una nuova rotta diretta tra Napoli e Montréal per l’estate 2025, rafforzando la sua presenza in Italia con quattro destinazioni: Milano, Roma, Venezia e, da ora, Napoli. L’inaugurazione ufficiale si è svolta oggi presso la sala Giunta del Comune di Napoli, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Golberg, della delegata del Québec Laurence Fouquette-L’Anglais, del general manager di Air Canada Stefano Casaregola e dell’amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri.

UNA NUOVA OPPORTUNITA’ – Per la stagione estiva 2025, i passeggeri italiani avranno a disposizione quattro frequenze settimanali da Napoli a Montréal, operate con Boeing 787 Dreamliner, e fino a tre voli giornalieri da Roma per Toronto e Montréal, oltre ai collegamenti giornalieri da Venezia e Milano Malpensa. “Questo volo, il settimo giornaliero per il Nord America, rientra in una strategia di connessioni intercontinentali dirette con Napoli,” ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi. “Si tratta di un passo importante per l’internazionalizzazione della città, con benefici sia per il turismo che per il business. Con Gesac stiamo lavorando per migliorare le infrastrutture e i servizi aeroportuali, anche in vista di nuove espansioni verso l’Oriente nel 2025”.

UN MERCATO IN CRESCITA – “Napoli è tra le destinazioni italiane che stanno crescendo più rapidamente a livello internazionale,” ha sottolineato Stefano Casaregola, General manager di Air Canada. “Molti passeggeri facevano scalo a Roma per raggiungere la Campania, quindi un volo diretto rappresenta un’opportunità strategica per il nostro network. Inoltre, il 50% dei nostri passeggeri è americano: grazie a questa nuova rotta, avranno un accesso diretto a Napoli e alle bellezze della regione”. “Siamo entusiasti di aver attivato questo volo diretto per Montréal, fondamentale per rafforzare i legami storici e commerciali tra Italia e Canada,” ha aggiunto Roberto Barbieri, As di Gesac. “La Campania è una delle mete più ambite dai turisti canadesi e Montréal, con la sua forte comunità italo-canadese, beneficerà enormemente di questo collegamento diretto”.

IL SERVIZIO – A bordo dei nuovi voli, i passeggeri potranno scegliere tra tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, con sedili completamente reclinabili, servizio personalizzato, cucina gourmet e accesso prioritario ai servizi aeroportuali. Oltre ai collegamenti interni al Canada, i passeggeri potranno sfruttare voli di proseguimento per gli Stati Uniti, grazie alla pre-clearance della dogana statunitense disponibile negli aeroporti di Toronto e Montréal.

AIR CANADA: UNICA CON VOLI DIRETTI – Anche nella stagione invernale 2025, Air Canada continuerà a garantire collegamenti diretti tra l’Italia e il Canada, con voli annuali tra Roma e Toronto/Montréal, oltre ai collegamenti esistenti da Milano Malpensa. La rete della compagnia consente inoltre facili connessioni verso numerose destinazioni in Nord e Centro America, come Miami, Orlando, Cancun, Punta Cana e San José (Costa Rica). I voli sono già prenotabili su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i Contact Centre della compagnia o presso le agenzie di viaggio.