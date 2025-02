Assalto a supermercato h24: banditi incendiano l’auto della fuga

Momenti di terrore nella notte in via Risorgimento a Montoro, in Irpinia, dove un gruppo di malviventi ha fatto irruzione in un supermercato h24 armati di roncola e machete. I rapinatori, con il volto coperto, hanno minacciato i presenti e svuotato le casse del locale, sottraendo anche denaro dalle borse di alcuni clienti prima di darsi alla fuga. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo è stato pianificato nei minimi dettagli: una Fiat 500 li attendeva all’esterno con un complice al volante, pronto a garantirgli una rapida via di fuga. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma fortunatamente nessuna delle persone presenti è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Solofra, che hanno immediatamente avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili. Le ricerche dei militari hanno portato, poche ore dopo, a un’importante scoperta: la Fiat 500 utilizzata per la fuga è stata rinvenuta in aperta campagna, completamente incendiata. Il rogo, con ogni probabilità, è stato appiccato dagli stessi rapinatori per cancellare eventuali tracce e rendere più difficile il lavoro degli inquirenti. Le indagini proseguono senza sosta: gli investigatori stanno analizzando i filmati di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per risalire all’identità dei banditi.