Aumenti canoni Acer, sindaco Comiziano convoca tavolo confronto

Un’azione politica intercomunale per contrastare l’aumento dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà Acer. È questa la proposta del sindaco di Comiziano, Severino Nappi, che ha lanciato un appello ai colleghi dei comuni limitrofi per affrontare un problema di forte impatto sociale. “In questo momento storico – sottolinea il primo cittadino – è inaccettabile imporre alle famiglie aumenti fuori da ogni logica di mercato immobiliare”. Per discutere della questione e individuare una strategia condivisa, il 5 marzo alle 17, presso la sala consiliare del Comune di Comiziano, si terrà un incontro con i sindaci dei territori interessati. Obiettivo: contrastare gli aumenti previsti dal regolamento regionale numero 2/2023, che modifica il regolamento del 28 ottobre 2019, numero 11. L’iniziativa del Comune di Comiziano punta a rafforzare il ruolo della politica locale come strumento di tutela per i cittadini, garantendo un fronte unito contro misure ritenute insostenibili per molte famiglie.