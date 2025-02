Incidente stradale in contrada Tre Torri a Grottaminarda, dove, questa mattina, un’autovettura è finita contro un camion in sosta. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo coinvolto. Il conducente dell’auto, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. I carabinieri della stazione di Grottaminarda hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.