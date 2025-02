Paura nel tardo pomeriggio sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, dove un’auto si è ribaltata in direzione Salerno. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del comando di Avellino. Giunti sul posto, i soccorritori hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante, evitando ulteriori pericoli per la circolazione. Polizia Stradale e Anas hanno collaborato alle operazioni per garantire la viabilità e gestire il recupero del mezzo incidentato. Il conducente dell’auto, rimasto ferito in modo grave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino per le cure necessarie. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.