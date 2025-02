Avella, cocaina e crack nascosti in un calzino: nei guai tre giovani

Prosegue l’azione dei carabinieri del comando provinciale di Avellino nel contrasto allo spaccio e al consumo di droga. Nell’ambito dei controlli sul territorio, i militari della stazione di Avella hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa tre giovani dell’area vesuviana-nolana, sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri ad Avella, quando i militari hanno fermato un’auto per un normale controllo stradale. L’atteggiamento sospetto del conducente e dei passeggeri ha spinto i militari ad approfondire le verifiche. Durante la perquisizione personale e veicolare, i tre giovani – tutti poco più che ventenni – sono stati trovati in possesso di circa 5 grammi di cocaina e crack, nascosti nel calzino di una ragazza. La droga è stata sequestrata, mentre per i tre è scattata la segnalazione alla Prefettura. Inoltre, è stata avanzata nei loro confronti la proposta per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio.