Avellino, autovettura precipita in una scarpata: ferita 37enne

Attimi di paura nella mattinata di ieri alla periferia di Avellino, in via Valle Santa Caterina, località Picarelli, dove un’autovettura è precipitata in una scarpata. Alla guida del veicolo c’era una donna di 37 anni, residente in zona, che è rimasta ferita nell’incidente. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Avellino, che hanno provveduto a soccorrere la conducente e a mettere in sicurezza l’area. La donna è stata poi affidata ai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Moscati di Avellino, dove è stata sottoposta alle cure necessarie. Per il recupero dell’auto, finita nella scarpata, si è reso necessario l’intervento dell’autogrù della sede dei vigili del fuoco di via Zigarelli. Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma non si esclude che le condizioni dell’asfalto e la dinamica del traffico possano aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo.