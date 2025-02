Tre giovani della provincia di Avellino sono stati tratti in salvo la notte scorsa dai Vigili del Fuoco intervenuti a Campo Maggiore, nei pressi del Santuario di Montevergine, situato in uno dei punti più alti del monte Partenio. A bordo della loro auto, una Fiat Panda, i tre ragazzi, un uomo e due donne, sono rimasti bloccati nella neve e dal ghiaccio. L’intervento si è concluso poco dopo le due di stanotte. Le operazioni sono state particolarmente laboriose per liberare l’auto. Le condizioni dei giovani, nonostante le molte ore trascorse con temperature prossime allo zero, non destano preoccupazione. I tre amici erano partiti nel pomeriggio di domenica per una escursione.