Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania e leader dell’opposizione in Consiglio regionale, ha annunciato le sue dimissioni da consigliere regionale. L’ufficialità è arrivata nel corso di una conferenza stampa nella Sala Nassirya del Consiglio regionale, dove ha ripercorso il suo operato e tracciato un bilancio della sua esperienza politica.

“PER FARE POLITICA NON HO BISOGNO DI UNA POLTRONA” – Caldoro ha spiegato che la sua scelta è legata alla fase politica attuale: “Siamo agli ultimi sette mesi di legislatura, il bilancio è stato approvato e ora resta solo la campagna elettorale. Non essendo candidato, sarebbe un errore restare, significherebbe bloccare energie. Il mio passo indietro permette al centrodestra di allargarsi e dare spazio a nuove forze”, ha dichiarato. Ha sottolineato che il suo non è un addio alla politica: “Non serve una poltrona per incidere. Chi non si ricandida deve fare altre scelte e favorire il ricambio. Non è un modo per uscire, ma per rilanciare il centrodestra”.

“DE LUCA NON HA MAI VINTO ELEZIONI” – Nel suo intervento, Caldoro ha attaccato duramente il governatore Vincenzo De Luca, sostenendo che la sua leadership in Campania sia stata determinata da fattori esterni piuttosto che da un reale consenso: “De Luca non ha mai vinto davvero le elezioni. Una volta c’è stato un tradimento ai danni del centrodestra, un’altra volta è stato salvato da un accordo di potere con De Mita, e infine ha beneficiato dell’emergenza Covid, che ha cambiato il mondo e anche le sorti della Regione. L’unica vera campagna elettorale che ha fatto, l’ha persa”. Caldoro ha anche rivendicato i risultati raggiunti sotto la sua amministrazione, sostenendo di aver lasciato una Regione in condizioni migliori rispetto a quella attuale, citando i progressi nei settori ambiente, sanità e fondi comunitari. Con le dimissioni di Caldoro, subentrerà in Consiglio regionale Maria Grazia Di Scala, esponente di Fratelli d’Italia, già consigliera dal 2010 al 2015 con Forza Italia.