“Campania”, Carnevale all’arrembaggio con i “Pirati dei Caraibi”

Il centro commerciale “Campania” di Marcianise si veste a festa per il Carnevale. Dall’1 al 4 marzo i bambini potranno vivere un’emozionante avventura in mare grazie ad una grande festa a tema “Pirati dei Caraibi” che porterà in galleria l’esperienza di un parco a tema. Giochi, spettacoli e tante attività interattive animeranno la galleria e piazza Campania per intrattenere i piccoli ospiti del Campania e le loro famiglie per un “Carnevale all’arrembaggio!”. Dalla baby dance al musical, per passare a uno spettacolo teatrale con Capitan Uncino, ma anche trampolieri e ballerini fino alla sorpresa finale per i piccoli pirati: il giorno di Carnevale al C”ampania” arriverà il più famoso dei pirati, il famigerato e divertentissimo capitano Jack Sparrow.

IL PROGRAMMA COMPLETO:

1 MARZO

Attività in Piazza Campania:

14:30 – Animazione e baby dance piratesca

15:30 – Musical “Arrivano i pirati”

16:30 – Animazione e baby dance piratesca

17 – Musical “Arrivano i pirati”

Attività itineranti in galleria:

15:30 e 17:30 – Fleur

2 MARZO

Attività in Piazza Campania:

15 – Animazione e baby dance piratesca

16 – Spettacolo teatrale “Peter Pan e Uncino”

17 – Animazione e baby dance piratesca

18 – Spettacolo teatrale “Peter Pan e Uncino”

Attività itineranti in galleria:

15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30 Cry Babies Magic Tears – Meet&Greet con Dotty e Dreamy

3 MARZO

Attività in Piazza Campania:

15: – Animazione e baby dance piratesca

16: – Giocoleria piratesca

17 – Animazione e baby dance piratesca

18 – Giocoleria piratesca

Attività itineranti in galleria:

15:30 e 17:30 – Fleur

4 MARZO

Attività in Piazza Campania:

15: – Animazione e baby dance piratesca

17:30 – Arriva Jack Sparrow con la sua ciurma

Attività itineranti in galleria:

15:30 – Jack Sparrow e i suoi bucanieri

ATTIVITA’ SEMPRE ATTIVE TUTTI E 4 I GIORNI

DALL’1 AL 4 MARZO 2025

ORARI: 15 – 19 (1 marzo ore 14:30-18)

TRUCCABIMBI

Attività in Piazza Campania e itinerante in galleria commerciale

Un’animatrice professionista in costume sarà a disposizione per eseguire un trucco «piratesco» a tutti i bambini o un altro trucco a loro scelta su due galeoni pirata, uno in Piazza Campania ed uno itinerante in galleria commerciale.

Per accedere all’attività è necessario scaricare l’app Io&Campania.

CACCIA AL TESORO DEI PIRATI – I bambini in Piazza Campania riceveranno la mappa del Centro Commerciale per partire alla ricerca degli indizi che insieme daranno la soluzione per arrivare al bottino finale. Il genitore per far partecipare alla caccia al tesoro il suo bambino dovrà scaricare l’App Io&Campania.