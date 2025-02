La prevenzione è il miglior alleato per una buona qualità della vita. Il centro commerciale “Campania” di Marcianise è in prima linea per sensibilizzare i clienti sull’importanza di prendersi cura della propria salute. A partire da marzo, riprendono gli appuntamenti con la prevenzione: il “Wellness Point” del “Campania”, situato in piazza Nord al primo piano, torna ad ospitare le attività dedicate alla salute in collaborazione con la Lilt, associazione provinciale di Caserta. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per effettuare un controllo specialistico gratuito e ricevere informazioni preziose per il proprio benessere. Gli appuntamenti in programma sono due: il primo è per prevenzione osteoporosi e insufficienza venosa (sabato 1° marzo, dalle 10-13) per scoprire come combattere due condizioni che possono influire significativamente sulla qualità della vita. Durante la visita verranno illustrati i possibili fattori di rischio e condivisi consigli utili per la prevenzione e per uno stile di vita sano. L’altro è per la revenzione oncologica (ecografia e nutrizione) in programma sabato 15 e domenica 23 marzo dalle 10-13. In occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, scoprirai come l’alimentazione giochi un ruolo fondamentale nella lotta ai tumori. Potrai effettuare un’ecografia e una consulenza con un nutrizionista specializzato. Per ogni giornata saranno disponibili 20 appuntamenti. Per prenotare la tua visita, puoi recarti presso l’Info Point di Piazza Centrale oppure chiamare il numero 0823696037.