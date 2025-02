In vista dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio Preventivo 2025, i gruppi Azione e Noi Moderati di Camposano hanno presentato una serie di proposte ai consiglieri di maggioranza, chiedendo un utilizzo mirato delle risorse pubbliche per interventi a favore della comunità. Le due forze politiche suggeriscono di finanziare le iniziative con i proventi derivanti dal fitto del Centro Polifunzionale, delle scuole di Faibano e del rione Iacp da parte dell’Agenzia di Sviluppo dell’area nolana, oltre alla riduzione delle spese per luminarie natalizie e di rappresentanza, e all’abolizione degli stipendi degli assessori. Tra le principali richieste: Investimenti per l’Istruzione, con fondi destinati alla manutenzione della scuola Virgilio (bagni, struttura antisismica, montascale) e per il Patto Educativo di Comunità, oltre all’istituzione di un Asilo Nido Comunale per sostenere le famiglie meno abbienti; potenziamento della pubblica illuminazione, con particolare attenzione alle aree meno servite e alla realizzazione di una rotonda in località Cinque Vie al posto delle attuali transenne; riduzione delle tasse comunali e istituzione di un fondo per sgravi fiscali alle attività commerciali, con incentivi per l’apertura di nuovi negozi nel centro storico; ripristino delle piste ciclabili e pulizia delle caditoie per prevenire allagamenti e la presenza di ratti e chiarezza sullo stallo di importanti opere pubbliche, come il campo sportivo, l’isola ecologica e il futuro della scuola De Amicis, delle strutture scolastiche e sportive di Faibano e del rione Iacp. Infine, Azione e Noi Moderati ribadiscono il loro no alla trasformazione di via Provinciale in una sorta di “Las Vegas”, chiedendo maggiore attenzione alle vere esigenze del territorio.