Capannone agricolo distrutto: fiamme alimentate da 280 rotoballe

Un vasto incendio ha distrutto, nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, un capannone agricolo in contrada Mattinelle, nel comune di Morra De Sanctis, in provincia di Avellino. All’interno della struttura erano stoccate circa 280 rotoballe di paglia e fieno, materiale altamente infiammabile che ha alimentato rapidamente il rogo. L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, con il supporto di un’autobotte inviata dalla sede centrale di Avellino. Il rapido intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero alcuni mezzi agricoli parcheggiati nei pressi del capannone. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i carabinieri della locale stazione e della Radiomobile della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno effettuato i primi rilievi per accertare le cause del rogo.