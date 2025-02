Controlli Cites in un circo: sequestrati due alligatori e un pitone

Due alligatori del Mississippi e un pitone reticolato sono stati sequestrati nel Napoletano durante un controllo effettuato dai carabinieri del nucleo Cites di Napoli, in collaborazione con il servizio veterinario dell’Asl Napoli 1 Centro e il centro di riferimento tegionale per l’igiene urbana veterinaria. Gli esemplari si trovavano all’interno del circo “Lidia Togni nel Mondo”, dove sono state riscontrate irregolarità nella loro detenzione. Durante l’ispezione, i militari hanno individuato diversi animali esotici, alcuni rientranti tra le specie considerate pericolose per la pubblica incolumità. Tra questi, un caimano dagli occhiali (Caiman crocodilus), un pitone reticolato (Malayopython reticulatus) e tre alligatori del Mississippi (Alligator mississippiensis). La documentazione relativa agli esemplari è risultata regolare sotto il profilo della normativa Cites, che tutela le specie a rischio di estinzione. Tuttavia, per due alligatori (di circa due metri) e per il pitone reticolato (di circa 1,5 metri), sono emerse violazioni alla normativa che regola la presenza di animali pericolosi nei circhi e nelle mostre faunistiche viaggianti. Le attuali disposizioni vietano infatti l’acquisizione e la riproduzione di queste specie in tali contesti. Gli esemplari sequestrati erano stati acquisiti nel 2023 e 2024, in violazione delle norme vigenti. Alla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare degli esemplari – un dipendente del circo – è stato denunciato e multato. Per garantire il benessere degli animali, il pitone è stato temporaneamente affidato in custodia giudiziaria allo zoo di Napoli, mentre i due alligatori sono rimasti in attesa di trasferimento presso una struttura autorizzata.