Tragedia nella tarda mattinata di oggi in viale Viverone a Castel Volturno, dove un 23enne ha perso la vita a seguito del crollo di un balcone. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:30, mentre il ragazzo stava effettuando alcuni lavori di manutenzione al piano terra dell’abitazione della fidanzata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Mondragone, che hanno trovato il giovane privo di sensi sotto le macerie. Nonostante i tentativi di soccorso, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Dopo l’accaduto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire le cause del crollo e accertare eventuali responsabilità.