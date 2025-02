“Dietro la Maschera”: arte, teatro e magia al MuseoPossibile di Nola

Il 21 febbraio, nel cuore del periodo carnevalesco, il MuseoPossibile di Nola diventa il palcoscenico di un evento speciale dedicato al fascino della maschera. Organizzato dal gruppo Fai di Nola, l’appuntamento intitolato “Dietro la Maschera” offrirà al pubblico un’esperienza immersiva tra performance teatrali, letture e spettacoli circensi.

VIAGGIO TRA STORIA, TEATRO E SPETTACOLO – L’evento, che avrà inizio alle 19, esplorerà il valore storico, artistico e teatrale della maschera, simbolo di trasformazione e di espressione scenica. Attraverso un percorso tematico coinvolgente, il pubblico potrà riscoprire il ruolo della maschera nel teatro antico e nella tradizione carnevalesca. Uno dei momenti più attesi sarà la lettura di un brano di Plauto, il celebre commediografo latino che ha dato un contributo fondamentale all’uso della maschera nella scena teatrale. Un’occasione unica per immergersi nelle radici storiche di questo affascinante strumento espressivo. Ad arricchire la serata saranno anche esibizioni teatrali e poetiche, capaci di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale tra parole e interpretazioni. A concludere l’evento, una sorprendente performance circense, dove arte, abilità e magia si fonderanno in uno spettacolo coinvolgente.

COME PARTECIPARE – L’evento è gratuito, ma la partecipazione è su prenotazione. Per riservare il proprio posto, è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 346 479 0654. Un’occasione imperdibile per lasciarsi affascinare dal mistero e dalla magia della maschera, in un mix unico di storia, teatro e spettacolo dal vivo.