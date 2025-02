Undici giorni fa, la mattina del 3 febbraio, una donna si stava recando al lavoro in un centro commerciale della città quando, all’improvviso, si è accasciata a terra, priva di sensi, davanti all’ingresso del pet-store dove lavora. A dare l’allarme è stato un passante, che ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile in transito nelle vicinanze. I militari, compresa la gravità della situazione, sono accorsi immediatamente e hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell’ambulanza. Uno dei tre carabinieri aveva recentemente frequentato un corso di primo soccorso, competenza che si è rivelata decisiva. Per 15 lunghi minuti, senza mai fermarsi, i militari si sono alternati nel massaggio cardiaco, fino a quando i sanitari del 118 sono arrivati e hanno trasportato la donna d’urgenza in ospedale, dove è stata operata e ricoverata in terapia intensiva. I medici hanno poi confermato che, senza quell’intervento immediato, non ce l’avrebbe fatta. Ora la donna è fuori pericolo e, dopo giorni di coma farmacologico, ha potuto finalmente incontrare i suoi salvatori. Emozionata, ha voluto scattare una foto con i militari per ricordare i volti di chi le ha ridato la vita.