In uno Sporting Club gremito oltre ogni capienza, il Nola si arrende alla Real Normanna degli ex con una sconfitta di misura, nonostante una prestazione generosa e un forcing finale che ha sfiorato il pari. Mister Karel Zeman, alle prese con una squadra reduce dalle fatiche di Coppa, ha dovuto rivedere l’undici titolare: Guadagno tra i pali al posto di Moccia, Papa in mediana sostituendo Melillo e Cozzolino arretrato in difesa al posto di Cacciatore, con Mancini al posto di Varsi.

PRIMO TEMPO – Il Nola parte forte, determinato a imporsi subito. Dopo un quarto d’ora, i bianconeri sfiorano il vantaggio su calcio d’angolo con Cozzolino, che colpisce il palo interno, ma la deviazione non è efficace. Al 17’, però, arriva il gol ospite: su un cross dalla destra, Caso Naturale si inserisce sul secondo palo e di testa piazza una traiettoria lenta ma precisa che batte Guadagno, portando la Real Normanna sull’1-0. I padroni di casa reagiscono immediatamente e sfiorano il pareggio al 23’ con Filosa, che di testa indirizza un assist perfetto di Dell’Orfanello, ma trova sulla sua strada una parata prodigiosa di Merola. Nel finale di tempo, un episodio che scatena l’ira dei nolani: in area si strattonano Cozzolino e Pozzebon, l’attaccante ospite va giù e l’arbitro assegna un rigore molto contestato. Dal dischetto, però, Aracri si fa ipnotizzare da Guadagno, che neutralizza il penalty mantenendo il punteggio sull’1-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il Nola attacca con grande intensità, cercando il pareggio con veemenza. Al 55’, l’occasione più ghiotta: Mansi, tutto solo in area piccola, colpisce incredibilmente alto di testa, sprecando il possibile 1-1. Il forcing finale dei bianconeri è continuo: Pepe in mischia e poi Varsi, di testa su corner, sfiorano il pari ma senza trovare il bersaglio. A complicare ulteriormente la serata arrivano ben quattro espulsioni, due per parte, in una gara che si incattivisce nel finale. Al triplice fischio, il punteggio resta 1-0 per la Real Normanna, consegnando al Nola la seconda sconfitta casalinga della stagione.

IL TABELLINO

NOLA- REAL NORMANNA 0-1

NOLA: Guadagno, Cozzolino, Mansi, Pepe (61’ Vitolo), Dell’Orfanello, Castagna (77’ Caccavallo), Biason, Papa (46’ Cacciatore), Filosa, Mancini (61’ Varsi), Lepre (58’ Liccardi).

A disposizione: Moccia, Avolio, Masecchia, Melillo. Allenatore: Karel Zeman.

REAL NORMANNA: Merola, Sieno, Di Girolamo, Cassandro, Alfano, Marzano (58’ De Rosa), Thiaw (90’ Fucci), Fontanarosa, Aracri (84’ Battaglia), Caso Naturale, Pozzebon (82’ Orefice). A disposizione: Poerio, Pantano, Canneva, Sequino, Acosta. Allenatore: Luigi Sanchez.

ARBITRO: Monti di Como (assistenti Sannino di Torre Annunziata e Frisulli di Ercolano).

RETE: 17’ Caso Naturale.

NOTE: Ammoniti: Cozzolino, Dell’Orfanello, Biason, Mansi, Papa, Lepre, Varsi e Liccardi (Nola); Merola e Marzano (Real Normanna). Espulsi: Vitolo e Varsi (Nola); Orefice e Fontanarosa (Real Normanna).