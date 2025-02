Importanti novità per le persone affette da disabilità e per coloro che si trovano in situazioni di disagio economico: chi non aveva aderito in precedenza potrà ora passare al mercato tutelato e beneficiare di tariffe più convenienti. Con la fine del regime di maggior tutela ad agosto 2024, i consumatori sono stati chiamati a scegliere tra il mercato libero e quello delle tutele graduali. Tuttavia, grazie alla recente legge 193 del 2024, chi si trova in condizioni di disagio economico o ha una disabilità ha ora la possibilità di accedere nuovamente al mercato tutelato, poiché le tariffe del mercato libero si sono rivelate in molti casi più elevate. Per usufruire di questa opportunità e ottenere un risparmio in bolletta, è necessario presentare una richiesta formale entro il 30 giugno 2025. Dopo questa data, non sarà più possibile accedere al servizio a tariffe agevolate. In merito, l’Arera ha pubblicato il 22 gennaio 2025 la delibera n. 10/2025, nella quale sono dettagliate le modalità per presentare la richiesta di accesso al servizio a tutele graduali. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Autorità all’indirizzo: ARERA – Delibera n. 10/2025. (Amda)