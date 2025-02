Una tragedia si è consumata questa mattina in un appartamento di via Louis Pasteur a Frattaminore dove un incendio ha causato la morte di Maria Parolisi, 60 anni. La donna viveva nell’abitazione, situata al primo piano, insieme al marito di 58 anni, rimasto illeso ma sotto choc. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo potrebbe essere stato innescato da una sigaretta spenta male, anche se le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.