Furto in appartamento: 60enne arrestato dalla Polizia Stradale

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 60enne napoletano per furto con scasso e lo ha denunciato per porto ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, durante un servizio di controllo sulla Tangenziale di Napoli, hanno fermato un veicolo sospetto. Alla perquisizione, il conducente è stato trovato in possesso di due trolley, numerosi monili in oro e strumenti per lo scasso, tra cui diversi grimaldelli. Le indagini hanno rivelato che l’uomo, circa due ore prima, aveva commesso un furto in un appartamento in provincia di Potenza. L’intera refurtiva è stata sequestrata, mentre il 60enne è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.