Furto in un ufficio postale privato, carabinieri arrestano 34enne

Commette un furto all’interno di un ufficio di poste privato, ma viene prima bloccata dalla vittima e poi arrestata dai carabinieri. Portata in caserma, si scaglia contro tre militari dell’Arma. È accaduto a Torre del Greco, dove una donna di 34 anni, già nota alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, è stata arrestata con le accuse di furto aggravato, furto con destrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato quando una pattuglia, impegnata in un servizio di controllo, è stata bloccata da un cittadino lungo via Piscopia. L’uomo ha informato i carabinieri che alcune persone stavano commettendo furti nel vicino corso Vittorio Emanuele. La ‘gazzella’ si è allora recata sul posto e ha trovato un uomo che stava litigando con una donna. Tenendola per un braccio, una volta visti i militari dell’Arma ha chiesto il loro aiuto. Riportata la calma, i militari hanno provato a ricostruire l’accaduto, appurando che la 34enne aveva poco prima derubato l’uomo all’interno di un ufficio postale privato. In particolare, approfittando di un attimo di distrazione, aveva afferrato la carta di credito della vittima per poi provare a fuggire. A questo punto, i carabinieri – non senza difficoltà – hanno deciso di accompagnare la donna in caserma, dove una marescialla si è preso il compito di eseguire la perquisizione. Durante le operazioni, la 34enne ha però colpito in tre distinte occasioni altrettanti militari, nel tentativo estremo di provare a scappare. Addosso le sono state trovate altre due carte di credito e un documento di identità intestato ad un uomo. I militari, infatti, hanno così potuto accertare che poco prima la 34enne si sarebbe resa responsabile di un altro furto con destrezza. La donna è stata arrestata, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Le indagini proseguono invece per provare a capire se la donna abbia commesso altri furti e soprattutto se abbia agito da sola o con l’aiuto di uno o più complici.